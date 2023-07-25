Под Бахмутом ВСУ поймали российскую «Триаду» 25.07.2023, 9:51

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Помимо комплекса радиоэлектронной борьбы оккупантов, удалось ликвидировать почти десяток целей.

Силы специальных операций Украины (ССО) «словили» на Бахмутском направлении два комплекса РЭБ РФ «Триада» и «Леер-2», благодаря удачной аэроразведке.

Соответствующий ролик с моментами ликвидации вражеской техники ведомство показало на своей странице в Telegram. Отмечается, что по ней отработала артиллерия ССО.

Также за небольшой промежуток времени под Бахмутом удалось «минуснуть» 9 вражеских целей. В частности бронетехнику и артиллерийские пушки оккупантов.

Отмечается, что в комбинации с разведчиками на фронте плодотворно работают операторы FPV-дронов. У них своя сдача - уничтожение средств наблюдения армии РФ.

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