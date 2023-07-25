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Под Бахмутом ВСУ поймали российскую «Триаду»

  • 25.07.2023, 9:51
  • 4,320
Под Бахмутом ВСУ поймали российскую «Триаду»

Помимо комплекса радиоэлектронной борьбы оккупантов, удалось ликвидировать почти десяток целей.

Силы специальных операций Украины (ССО) «словили» на Бахмутском направлении два комплекса РЭБ РФ «Триада» и «Леер-2», благодаря удачной аэроразведке.

Соответствующий ролик с моментами ликвидации вражеской техники ведомство показало на своей странице в Telegram. Отмечается, что по ней отработала артиллерия ССО.

Также за небольшой промежуток времени под Бахмутом удалось «минуснуть» 9 вражеских целей. В частности бронетехнику и артиллерийские пушки оккупантов.

Отмечается, что в комбинации с разведчиками на фронте плодотворно работают операторы FPV-дронов. У них своя сдача - уничтожение средств наблюдения армии РФ.

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