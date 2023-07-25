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Первый вице-президент ЕП призвал немедленно освободить Полину Шарендо-Панасюк и Николая Статкевича

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  • 25.07.2023, 10:21
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Первый вице-президент ЕП призвал немедленно освободить Полину Шарендо-Панасюк и Николая Статкевича

Нельзя забывать о народе Беларуси, защищающем свободу.

Первый вице-президент Европейского парламента Отмар Карас призвал немедленно освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк и лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.

«Мы не должны забывать о народе Беларуси, защищающем свою свободу.

Я встретился с родственниками политзаключенных Николая Статкевича и Полины Шарендо-Панасюк.

Решительно осуждаю бесчеловечное обращение с ними и призываю к их немедленному и безоговорочному освобождению», — написал Отмар Карас.

Напомним, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, а также Марина Адамович, жена Николая Статкевича, и Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского парламента и дипломатами ЕС.

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