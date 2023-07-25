Политзаключенного ученого Юрия Адамова приговорили к трем годам колонии 1 25.07.2023, 10:58

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Юрий Адамов

Приговор вынесла судья Дина Кучук.

Политзаключенного ученого Юрия Адамова приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Такой приговор вынесен 24 июля 2023 года в Минском городском суде.

Дело рассмотрела судья Дина Кучук. Политзаключенного признали виновным по ст. 361-2 УК («финансирование экстремистской деятельности»). Сторону обвинения поддержал прокурор Роман Бизюк, сообщают правозащитники.

О задержании Юрия в начале марта сообщили его коллеги. Позже стало известно, что Адамова поместили в СИЗО-1 на Володарского в Минске. По данным провластных СМИ, он задержан за 24 пожертвования на общую сумму 1590 долларов.

Юрий - участник белорусского сообщества за свободное программное обеспечение, а также сооснователь научно-популярного самиздата «Pamylka». Он учился теоретической физике в БГУ, впоследствии получил PhD в Университете Уорика (Англия) по направлению «физика конденсированных состояний». Он делал Postdoctoral-исследование в Брукгейвенской Национальной лаборатории (штат Нью-Йорк, США) о совершенствовании числового моделирования для сильно коррелированных систем. И еще одно Postdoctoral-исследование в теории физики консендированных состояний в Техасском университете A & M (США).

Поддержать письмами, открытками солидарности, денежными переводами: СИЗО-1. 220030, Минск, Володарского, 2, Юрий Владимирович Адамов.

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