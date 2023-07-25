Сразу в трех местах оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы
- 25.07.2023, 11:35
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В Севастополе остановили движение морского транспорта.
Утром 25 июля в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Пока официальной информации о взрывах нет.
Как сообщают местные Telegram-каналы, на фоне взрывов в Крыму оккупанты в Севастополе остановили движение пассажирского морского транспорта «до распоряжения».
Обновлено 10:44
По информации жителей, в Первомайском районе также слышны взрывы.
Обновлено 10:54
Сообщают, что сегодняшние взрывы в Красногвардейском районе - это якобы разминирование территорий после вчерашнего прилета по составу боеприпасов.
Взрывы в Крыму
Напомним, 22 июля, в Красногвардейском районе Крыма раздались мощные взрывы. Оккупационные власти сразу заявили о «налете беспилотников».
Позже сообщалось о «прилете» по нефтебазе и российскому складу, который расположен на аэродроме в поселке Октябрьское. В ВСУ подтвердили удар по Крыму.
24 июля в оккупированном российскими войсками Крыму снова раздались взрывы. Сообщают о попадании в военные объекты. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов.