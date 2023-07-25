Сразу в трех местах оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы 25.07.2023, 11:35

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иллюстрационное фото

В Севастополе остановили движение морского транспорта.

Утром 25 июля в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пока официальной информации о взрывах нет.

Как сообщают местные Telegram-каналы, на фоне взрывов в Крыму оккупанты в Севастополе остановили движение пассажирского морского транспорта «до распоряжения».

Обновлено 10:44

По информации жителей, в Первомайском районе также слышны взрывы.

Обновлено 10:54

Сообщают, что сегодняшние взрывы в Красногвардейском районе - это якобы разминирование территорий после вчерашнего прилета по составу боеприпасов.

Взрывы в Крыму

Напомним, 22 июля, в Красногвардейском районе Крыма раздались мощные взрывы. Оккупационные власти сразу заявили о «налете беспилотников».

Позже сообщалось о «прилете» по нефтебазе и российскому складу, который расположен на аэродроме в поселке Октябрьское. В ВСУ подтвердили удар по Крыму.

24 июля в оккупированном российскими войсками Крыму снова раздались взрывы. Сообщают о попадании в военные объекты. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов.

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