Морские дроны атаковали российский корабль «Сергей Котов» в Черном море 4 25.07.2023, 12:25

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Против патрульного судна РФ были использованы быстроходные беспилотники.

Российского Министерство обороны заявило, что сегодня ночью в 370 км юго-западнее Севастополя в Черном море был атакован патрульный корабль «Сергей Котов».

Против него были использованы два быстроходных безэкипажных катера.

«Сергей Котов» – четвертый патрульный корабль проекта 22160. Он был спущен на воду в 2021 году, а передан флоту в июле прошлого года. Такие корбали имеют на вооружении пусковые комплексы ракет «Калибр» и Х35, пушку калибра 76,2 мм, пулеметы, а также зенитрые ракетные комплексы «Игла-С» или «Верба», несут на борту вертолет и несколько БПЛА.

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