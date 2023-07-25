Морские дроны атаковали российский корабль «Сергей Котов» в Черном море

Морские дроны атаковали российский корабль «Сергей Котов» в Черном море4
- 25.07.2023, 12:25
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Против патрульного судна РФ были использованы быстроходные беспилотники.
Российского Министерство обороны заявило, что сегодня ночью в 370 км юго-западнее Севастополя в Черном море был атакован патрульный корабль «Сергей Котов».
Против него были использованы два быстроходных безэкипажных катера.
«Сергей Котов» – четвертый патрульный корабль проекта 22160. Он был спущен на воду в 2021 году, а передан флоту в июле прошлого года. Такие корбали имеют на вооружении пусковые комплексы ракет «Калибр» и Х35, пушку калибра 76,2 мм, пулеметы, а также зенитрые ракетные комплексы «Игла-С» или «Верба», несут на борту вертолет и несколько БПЛА.