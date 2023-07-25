В Китае уволили «пропавшего» министра иностранных дел

В Китае уволили «пропавшего» министра иностранных дел1
- 25.07.2023, 14:26
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Цинь Ган не появлялся на публике месяц.
Парламент Китая освободил Цинь Гана с должности главы МИД, сообщил Global Times. На его месте назначили главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, пишет РБК.
Цинь Ган не появлялся на публике месяц, с 25 июня, а министерство никак не сообщали о его деятельности.
Из-за этого глава британского МИДа Джеймс Клевери отменил запланированный визит в Пекин, выяснил Bloomberg.