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В Китае уволили «пропавшего» министра иностранных дел

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  • 25.07.2023, 14:26
  • 4,654
В Китае уволили «пропавшего» министра иностранных дел
Цинь Ган
Фото: EPA

Цинь Ган не появлялся на публике месяц.

Парламент Китая освободил Цинь Гана с должности главы МИД, сообщил Global Times. На его месте назначили главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, пишет РБК.

Цинь Ган не появлялся на публике месяц, с 25 июня, а министерство никак не сообщали о его деятельности.

Из-за этого глава британского МИДа Джеймс Клевери отменил запланированный визит в Пекин, выяснил Bloomberg.

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