закрыть
25 июля 2023, вторник, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусских военных бросили на жатву

3
  • 25.07.2023, 15:08
  • 1,846
Белорусских военных бросили на жатву

С сегодняшнего дня они помогают в уборке урожая.

С сегодняшнего дня военнослужащие Вооруженных сил помогают сельчанам в уборке урожая с полей Витебской и Могилевской областей, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

Более 50 военнослужащих и 30 единиц военной техники направлены для оказания помощи жатве. Сводный взвод, сформированный из различных воинских частей, оказывает помощь не только по погрузке и вывозу сельскохозяйственных грузов с полей, доставке их на зернотоки и в хранилища, но и подвозит топливо для комбайнов, обеды — для механизаторов, говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие прошли инструктаж по требованиям техники безопасности при обслуживании техники и перевозке сельскохозяйственных грузов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Иван Преображенский
Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко
У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов