Белорусских военных бросили на жатву 3 25.07.2023, 15:08

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С сегодняшнего дня они помогают в уборке урожая.

С сегодняшнего дня военнослужащие Вооруженных сил помогают сельчанам в уборке урожая с полей Витебской и Могилевской областей, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

Более 50 военнослужащих и 30 единиц военной техники направлены для оказания помощи жатве. Сводный взвод, сформированный из различных воинских частей, оказывает помощь не только по погрузке и вывозу сельскохозяйственных грузов с полей, доставке их на зернотоки и в хранилища, но и подвозит топливо для комбайнов, обеды — для механизаторов, говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие прошли инструктаж по требованиям техники безопасности при обслуживании техники и перевозке сельскохозяйственных грузов.

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