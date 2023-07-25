Белорусских военных бросили на жатву

Белорусских военных бросили на жатву3
- 25.07.2023, 15:08
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С сегодняшнего дня они помогают в уборке урожая.
С сегодняшнего дня военнослужащие Вооруженных сил помогают сельчанам в уборке урожая с полей Витебской и Могилевской областей, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.
Более 50 военнослужащих и 30 единиц военной техники направлены для оказания помощи жатве. Сводный взвод, сформированный из различных воинских частей, оказывает помощь не только по погрузке и вывозу сельскохозяйственных грузов с полей, доставке их на зернотоки и в хранилища, но и подвозит топливо для комбайнов, обеды — для механизаторов, говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие прошли инструктаж по требованиям техники безопасности при обслуживании техники и перевозке сельскохозяйственных грузов.