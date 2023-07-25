Катарина Барли — белорусским властям: Виновные будут привлечены к ответственности 7 25.07.2023, 15:40

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Катарина Барли

Вице-президент Европарламента поддержала Полину Шарендо-Панасюк и Николая Статкевича.

Немецкий политик, вице-президент Европарламента Катарина Барли предупредила белорусские власти об ответственности за пытки над политзаключенными.

«Прошло 160 дней с тех пор, как мы в последний раз получали весточку от Николая Статкевича, мужественного активиста белорусской оппозиции. Его жене Марине и его адвокату отказано в каких-либо контактах или информации. Мы глубоко обеспокоены состоянием его здоровья и отказом в необходимой медицинской помощи. Он содержится без связи с внешним миром более 3 лет.

Активистка Полина Шаренда-Панасюк подверглась невообразимой жестокости в исправительной колонии № 24. Она содержалась более 200 дней в бесчеловечных карцерах, известных своими условиями, похожими на пытки. По-видимому, ей угрожает смертельная опасность, но прямой контакт с ней также был невозможен в течение нескольких месяцев.

Мы едины в протесте против против изоляции и пыток Николая Статкевича и Полины Шарендо-Панасюк, всех других демократов, которые несправедливо заключены в тюрьму. Мы называем их имена и гарантируем, что виновные будут привлечены к ответственности», — написала Катарина Барли.

Напомним, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина и родственники политзаключенных — Марина Адамович, жена Николая Статкевича, Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского парламента и дипломатами ЕС.

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