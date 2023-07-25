Маляр назвала два чуда украинского контрнаступления 1 25.07.2023, 15:57

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Они войдут в учебники.

За время контрнаступления украинские защитники совершили два военных чуда, которые войдут в учебники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

В частности, украинские военные проводят наступление в условиях, когда у врага больше и оружия, и людей. При этом обычно наступление считается возможным, только когда ситуация складывается наоборот. Вместе с тем, украинские защитники продвигаются.

«Вопрос нужно ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте - двигаемся вперед или нет. То, что мы двигаемся в условиях преимущества врага - признак высокого мастерства и мужества наших защитников», - отметила Маляр.

Кроме того, количество погибших у украинской стороны по направлениям наступления значительно меньше, чем у российской.

Так, на Бахмутском у нас погибает в 8 раз меньше военных, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском этот показатель в 5,3 раза меньше.

Заместитель министр обороны подчеркнула, что такие показатели поражают, ведь обычно больше теряет наступающая сторона.

Достижения Украины за период войны

За время полномасштабного вторжения России в Украину защитники развеяли миф о «второй армии» мира и впервые сбили российскую «сверхзвуковую» ракету «Кинжал».

Кроме того, ВСУ опровергли один из постулатов военной науки о необходимости численного превосходства в живой силе и вооружении во время наступления.

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