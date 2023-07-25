Наступление ВСУ: Сырский выехал на передовую скорректировать планы 25.07.2023, 16:10

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил Бахмутское и Лиманское направления.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления, поговорил с командирами о ситуации и скорректировал планы.

«Посетил наши боевые бригады на двух активных направлениях. В связи со сложной и противоположной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях, надо было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать об их видении ситуации, проблемах и принять взвешенные, адекватные решения. Для меня принципиально важно понимать, что нужно командиру и солдату непосредственно на поле боя и где, в настоящее время, у нас наиболее сложная ситуация», - отметил украинский генерал в Telegram.

Находясь на месте, Сырский также общался с воинами, отметил их наградами и ценными подарками.

«После таких встреч наше взаимодоверие и понимание того, что мы движемся в правильном направлении, к Победе, только укрепляются. Продолжаем выбивать врага из нашей земли», - подчеркнул командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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