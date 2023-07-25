Госдума РФ повысила призывной возраст до 30 лет 13 25.07.2023, 18:09

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И одобрила закрытие границ по повесткам.

Российские власти запускают крупнейшую с 1990-х военную реформу, чтобы облегчить пополнение армии, которая увязла на украинском фронте и понесла рекордные потери со Второй мировой войны.

Во вторник Государственная Дума приняла крупный пакет милитаристких законов и от лица главы оборонного комитета Андрея Картаполова предупредила об «общей мобилизации» и «большой войне».

Сразу в двух чтениях депутаты одобрили закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижняя планка призыва, которую изначально также собирались поднять на три года, осталась прежней — 18 лет.

Поправки, внесенные за два дня до голосования, связаны с демографической ситуацией в стране, объяснил Картаполов. В весенний призыв этого года было призвано 147 тысяч человек, и для того, «чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы», пояснил депутат.

Одновременно Дума внесла поправки в принятый зимой закон об электронных повестках. Согласно проекту, который во вторник прошел второе, основное чтение, интересующие военкомат граждане практически сразу станут невыездными: границы для них закроются со дня направления повестки. Аналогичные поправки внесены в закон «О порядке выезда и въезда»: с момента, когда повестка в военкомат будет размещена в реестре врученных повесток, выезд призывников за рубеж запрещается.

Для тех, кто не явится в военкомат по повестке, Дума в 10 раз увеличила штрафы: теперь это будет 30 тысяч рублей вместо максимальных 3 тысяч, согласно действующему законодательству.

Одновременно штрафы вводятся для юридических лиц: 500 тысяч рублей за несодействие военкоматам в поисках призывников, 400 тысяч — за непредставление в военкомат списков граждан для постановки на учет.

Закон о повышении призывного возраста «написан под большую войну, под общую мобилизацию», заявил в понедельник в Думе Картаполов.

«И сейчас этой большой войной уже попахивает, — продолжил депутата. — А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить. Да некого будет потом защищать».

Первый зам Картаполова на посту главы оборонного комитета Думы, член ЛДПР Алексей Журавлев предложил и вовсе поднять призывной возраст до 50 лет. «Служить в армии должны все, — сказал он. — Если ты принял для себя решение жить в России, другого пути быть не может. Обязательно должен отдать родине долг, неважно, какой у тебя возраст или семейное положение».

Поправки о повышении возраста срочной службы коснутся более 2 миллионов россиян и на треть расширят доступный военкоматам призывной контингент.

Если по старым правилам призыву в 2024 году подлежали 6,8 млн человек, то по новым — 9,14 млн (+2,34 млн), оценивает научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Игорь Ефремов. В 2025 году, по его расчетам, численность призывного контингента составит 9,13 млн человек, в 2026 году — 9,16 млн человек, в 2027 году — 9,28 млн человек, а к 2030 году вырастет почти до 10 млн.

Независимый демограф Алексей Ракша подтверждает оценки: на начало 2023 года в России было 6,7 млн мужчин в возрасте от 21 до 29 лет, приводит он статистику Росстата. При расширении возрастных рамок до диапазона 18–29 лет число зарегистрированных мужчин увеличивается на 2,3 млн.

Фактическое число может быть меньше — 2,2 млн, оценивает Ракша. Дело в том, что статистика Росстата основана на переписи 2020 года, которая проходила с нарушениями и добавила к численности населения миллионы «мертвых душ».

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