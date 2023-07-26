СМИ узнали, как работает секретный завод по производству «Шахедов» в России 2 26.07.2023, 9:27

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На предприятии трудятся студенты, которых «расстреливают» и заставляют рыть окопы.

Завод по производству иранских «Шахедов», которыми Россия регулярно бьет по украинской гражданской инфраструктуре, открылся в Татарстане. Сейчас на территории особой экономической зоны «Алабуга» работает ангар на 40 кв. км.

Журналисты издания «Протокол» со ссылкой на источники сообщают, что завод изначально должен был производить бронежилеты, потом - разведовательные БПЛА «Орлан», но итогом стала «франшиза» на дроны-камикадзе «Шахед».

Всего контракт РФ и Ирана оценивается в около 115-130 млрд рублей. В настоящее время производство пока на «первом этапе»: поставки комплектующих из Ирана и их сборка на месте.

По мере обучения российского персонала импорт запчастей хотят снизить за счет собственного производства электроники и двигателей. «Переходной период», как ожидают россияне, займет 2-3 года.

«Ситуация в «Алабуге» — особенная. Тут основную роль в производстве дронов-камикадзе играют студенты. Часто несовершеннолетние люди, которые приехали в разрекламированный колледж за знаниями в области новых технологий и головокружительным карьерным ростом», — пишет издание.

Но на деле студентов заставляют играть в пейнтбол, используя в качестве наказания расстрел проигравших из пейнтбольных ружей.

«Расстрелы упоминает и бывшая «Алабуги» Настя: «Там иногда жестоко наказывали, когда твоя команда проиграла, то там могли просто расстрелять теми же шариками. Вообще, это очень больно. Особенно для тех, у кого кожа чувствительна и синяки долго не проходят. Вот у меня за неделю они не проходили.

Еще одно наказание, которое упоминает бывшая студентка — рытье окопов: «В конце были подведены итоги, и те команды, которые хуже всех сыграли, они и копали окопы. И там еще дождь лил, а нас домой не отпускали. Там, где-то в конце уже кто-то сжалился». По словам другого источника, окопы копали около 400 человек. В это были вовлечены все, кроме тех команд, которые заняли первое и второе место в соревнованиях. Студенты звонили родителям и жаловались. Несколько родителей написали жалобу в местную прокуратуру. Они потребовали разобраться, что происходило со студентами во время пейнтбола, но «Алабуга» предоставила бумаги, что все было законно, и студенты добровольно принимали участие в игре и в рытье окопов.

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