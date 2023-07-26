Признаки предстоящего ужесточения санкций уже наблюдаются Алексей Тихонов

26.07.2023, 9:45

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Санкционный режим в отношении Беларуси может быть синхронизирован с режимом в отношении РФ.

Запад не начнет искать компромисс с Россией, а наоборот, он будет вынужден увеличить военную поддержку Украины. Есть необходимость и в дальнейшем ужесточении санкции в отношении российской экономики, которая, хоть и с большими издержками, постепенно адаптируется к санкционному режиму. В результате, чтобы сохранять давление на российскую экономику, санкционный каток в отношении нее не должен никогда останавливаться.

Признаки предстоящего ужесточения санкций в отношении России уже наблюдаются. Так, США, не вводившие в отношении России новых существенных санкций с февраля этого года, на прошлой неделе нанесли болезненный удар по ряду отраслей российской экономики.

Так, под новые санкции попали сразу пять достаточно значимых российских банков, включая оператора платежной системы «Юнистрим». Также США ввели санкции против компании УГМК, крупнейшего в России производитель меди, в то время как ранее Белый Дом воздерживался от ограничений в отношении российских производителей цветных металлов, чтобы избежать издержек для собственной экономики. Кроме этого, США расшили санкции в отношении российского нефтесервисного сектора, что в средне- и долгосрочной перспективе неизбежно приведет к снижению эффективности добычи нефти и газа в России.

При этом согласованный ввод новых санкций был осуществлен сразу четырьмя странами – США, Великобританией, Канадой и Австралией – и ЕС, что можно считать небывалым успехом для чрезвычайно забюрократизированной западной системы принятия решений по ужесточению санкций. Не говоря уже о том, удалось избежать утечек в прессу информации о подготовке такого пакета санкций.

Также появились сообщения о том, санкционный режим ЕС в отношении Беларуси может быть синхронизирован с режимом в отношении России. В настоящее время в отношении Беларуси действуют более мягкие санкции, что по задумке ЕС, должно было сдерживать Беларусь от вступления в войну с Украиной. Однако такой подход в отношении Беларуси уже давно устарел, а решение полностью повесить бремя поддержания белорусской экономики на Россию давно назрело.

Введение новых санкций в отношении России, а также активизация введения вторичных санкций в отношении ряда стран Центральной Азии и Закавказья, однозначно является и более быстрым, и более дешевым способом давления на Россию, чем военная помощь Украине. Помимо этого, Западу необходимо продемонстрировать Кремлю, что язык ультиматумов, который он пытается использовать своим выходом из зерновой сделки, требуя смягчения санкций, не работает, и приводит лишь к обратному результату.

Страны Глобального Юга, очевидно, не поддержали российский демарш в отношении зерновой сделки: Кремль хоть и обещает едва ли не бесплатные поставки зерна беднейшим странам, но явно хочет потребовать за это поддержку российской позиции по отношению к Украине. Однако, как демонстрирует отказ большинства африканских лидеров посещать Россию, их такой расклад совершенно не устраивает. Они не хотят впадать в зависимость как от страны изгоя, так и от слабого, как продемонстрировал мятеж Пригожина, российского лидера, преследуемого, к тому же, Международным Уголовным Судом за военные преступления.

Таким образом, у Запада есть сейчас хорошие предпосылки для нового витка ужесточения экономических ограничений в отношении Москвы, чем он, вероятнее всего, и воспользуется в ближайшие месяцы. В этом вопросе Запад, к сожалению, также, как и с военной поддержкой Украины, действует слишком медленно.

Алексей Тихонов, t.me

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