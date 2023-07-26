Верховный суд дал право военным совершать любые преступления в России 4 26.07.2023, 10:00

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Участие в войне с Украиной является основанием для освобождения от наказания.

Верховный суд РФ счел, что участие в войне с Украиной является поводом для освобождения от уголовного наказания, пишет «Коммерсантъ».

Судебная коллегия по делам военнослужащих ВС пришла к такому выводу при рассмотрении кассационной жалобы ефрейтора Владислава Устинова, лишенного свободы за ДТП с двумя погибшими.

Суд сослался на то, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет и в настоящее время осужденный «выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО», а значит, «перестал представлять опасность для общества».

Устинов был приговорен к двум годам колонии-поселения в мае 2022 года Хабаровским гарнизонным судом за ДТП, в котором погибли два человека (часть 5 статьи 264 УК). Он подал жалобу, но апелляционная и кассационная инстанции подтвердили решение. Тогда Устинов обратился в Верховный суд.

Коллегия встала на сторону военного, сославшись на статью 80.1 УК, согласно которой человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, освобождается от наказания, если «вследствие изменения обстановки» он или совершенное им преступление «перестали быть общественно опасными».

В определении также подчеркивалось, что Устинов полностью признал вину и раскаялся, активно способствовал расследованию и добровольно возместил вред родственникам погибших в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, суд отметил «особые личные заслуги» военного во время службы, за которые ему было присвоено звание на одну ступень выше положенного, и привел положительную характеристику ефрейтора со стороны командования.

По мнению адвоката Устинова Сергея Бизюкина, теперь суды смогут активнее использовать участие фигурантов уголовных дел в войне с Украиной как смягчающее обстоятельство или основание для пересмотра приговора.

Адвокат обратил внимание, что добивался прекращения уголовного преследования своего клиента в связи с процессуальными нарушениями, допущенными нижестоящими судами, однако в итоге Устинова освободили от наказания именно из-за того, что он был на фронте.

ВС принял решение через несколько дней после вступления в силу закона об освобождении от уголовной ответственности за нетяжкие преступления в случае заключения контракта с Минобороны, но его нельзя было применить к ефрейтору, так как ДТП произошло, когда он уже служил по контракту.

Издание «Адвокатская улица» решило выяснить, возможно ли, чтобы военный продолжил службу после вступления в силу приговора о лишении свободы. «Отдельно такого процессуального основания нет. Но с началом так называемой «СВО» суды начали часто ссылаться на такие смягчающие обстоятельства, как служба на «СВО», вообще причастность какая-то к ней, например волонтерство. Это, безусловно, изменило тренд судебной практики. Потому что раньше никакие подобные смягчающие обстоятельства не играли существенной роли в приговорах», — сообщил адвокат Калой Ахильгов.

«Нет у меня ответа, как такое возможно», — сказал на условиях анонимности другой адвокат, работавший в военных судах. Он обратил внимание, что ВС изменил приговор, а не принял новое решение. По мнению адвоката, это значит, что на момент приговора и апелляции ефрейтор еще не воевал — а значит, нижестоящие суды никак не могли учесть такое обстоятельство. Впрочем, Бизюкин уверяет, что во время рассмотрения дела командование уже направило Устинова на фронт.

Адвокат Александр Передрук отметил, что до сих пор ничего не слышал о том, чтобы участие в войне с Украиной применялось судами в качестве основания для освобождения от наказания. Он также удивился тому, что ефрейтор не был уволен после вступления приговора в силу: по закону это должны были сделать в связи с назначением военнослужащему наказания в виде лишения свободы.

«На фронте остро не хватает живой силы, поэтому подконтрольная судебная власть помогает всеми силами. Формирует прецеденты, на которые должны затем ориентироваться нижестоящие суды», — заявил адвокат Александр Попков, ранее работавший следователем военной прокуратуры.

Он считает, что кейс Устинова находится «в русле нынешней государственной политики» с вербовкой заключенных и отъездом подследственных на фронт.

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