Вице-президент Европарламента: Призываю к санкциям против Лукашенко и его клики 1 26.07.2023, 10:25

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Никола Бир

Никола Бир призвала немедленно освободить белорусских политзаключенных.

Вице-президент Европейского парламента, немецкий политик Никола Бир призвал немедленно освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк и лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.

«В Беларуси марионеточный режим Лукашенко жестоко расправляется с демократической политической оппозицией и инакомыслящими. На политических показательных процессах их приговаривают к длительным срокам лишения свободы в нечеловеческих условиях.

Мне удалось лично встретиться и поговорить с некоторыми родственниками политзаключенных. Они красноречиво описывали невыносимые условия в тюрьмах, отсутствие доступа к медицинской помощи и адвокатам, мучительную неизвестность отсутствия вестей от близких в течение недель или месяцев. Это нечеловеческие условия, которые нельзя больше терпеть!

Родственникам, наконец, должен быть предоставлен доступ к их отцам, матерям, братьям, сестрам и партнерам в белорусских тюрьмах, а также должна быть обеспечена всеобъемлющая медицинская и юридическая помощь. Кроме того, международное сообщество должно немедленно ввести разносторонние санкции против Лукашенко и его клики.

Ясно одно: мы продолжим работать вместе с родственниками над освобождением всех политзаключенных в Беларуси. Мы вас не подведем!» — заявила Никола Бир.

Напомним, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина и родственники политзаключенных — Марина Адамович, жена Николая Статкевича, Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского парламента и дипломатами ЕС.

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