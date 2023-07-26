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Мощный ураган повредил самый маленький город Беларуси

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  • 26.07.2023, 10:27
  • 4,228
Мощный ураган повредил самый маленький город Беларуси

Видеофакт.

Вчера вечером на Дисну, неофициально считающийся самым маленьким городом Беларуси, обрушился мощный ураган, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Сильный ветер вырывал деревья с корнями. Повреждены линии электропередач. Многие дома остались без света. Некоторые жители сообщают о повреждениях крыш и окон.

На данный момент нет информации о пострадавших. В социальных сетях появилось видео последствий стихии.

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