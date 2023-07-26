Официально: ВСУ освободили Андреевку и продвинулись к Бахмуту 1 26.07.2023, 10:28

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Глава Донецкой ОВА рассказал, что происходит в населенном пункте.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что Андреевка была освобождена от оккупантов, но там «выжженная земля», как и в Бахмуте.

«Есть подтверждение, что состоялось фактически в течение суток серьезное продвижение ВСУ на Бахмутском направлении. Андреевка — это населенный пункт южнее Клещеевки. Продвижение и освобождение населенного пункта состоялось, но сейчас продолжаются и в пределах населенного пункта, и за пределами боевые действия», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, Бахмут и населенные пункты вокруг него — это выжженная земля.

Кириленко добавил, что нельзя говорить о пребывании населения в Андреевке, потому что «там просто невозможно находиться».

Утром 25 июля Генштаб заявил, что ВСУ выбили россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении и те отступили. Также оккупанты безуспешно наступали в районах северо-западнее села Орехово-Васильевка, южнее Ивановского и западнее Клещeевки.

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