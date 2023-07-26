ВСУ ликвидировали под Лиманом важного российского подполковника 3 26.07.2023, 10:36

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Он был начальником инженерной службы оккупантов.

На фронте в Украине был ликвидирован 54-летний российский подполковник Олег Сморкалов, родом из села Мяглово Всеволожского района Ленинградской области. Оккупанта «денацифицировали» еще 1 июня вблизи Лимана Донецкой области.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, традиционно представившие гибель путинского террориста как героическую, передает obozrevatel.com. Отмечается, что россиянин всю жизнь был военнослужащим и находился на пенсии, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Однако желание убивать украинцев было настолько сильным, что Сморкалов отправился в военкомат, чтобы вернуться на службу.

Далее, как пишут пропагандисты, оккупанта назначили начальником инженерной службы мотострелкового батальона в одну из воинских частей Луги и отправили в зону «СВО». Военного преступника уже похоронили в республике Марий Эл, где живет его мать. У оккупанта остались бывшая жена и 13-летний сын.

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