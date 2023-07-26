Mazda показала уникальный кабриолет RX-8 26.07.2023, 10:50

Такой только один.

В семействе спорткара Mazda RX-8 есть версия кабриолет. Модель существует в единственном экземпляре и была создана специально для парада, который компания провела в 2008 году. После данного мероприятия автомобиль отправили в запасники, где он и пробыл почти 15 лет, пишет «Автоцентр».

В честь 20-летия Mazda RX-8 производитель решил показать кабриолет публике и выставил его в автосалоне в Осаке (Япония). Также фото уникальной модели он разместил на своей странице в своем Facebook. От купе эта версия модели отличается не только отсутствием крыши. У нее также есть массивная дуга безопасности и обтекатели за задними сиденьями.

Салон отделан кожей красного и черного оттенков, которые отлично контрастируют с белым цветом кузова. Под капотом кабриолета RX-8 установлен 1,3-литровый двухроторный двигатель мощностью 238 л.с. и 215 Нм крутящего момента. Он сопряжен с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Сообщается, что все посетители указанного автосалона в Осаке смогут рассмотреть в деталях и даже посидеть в единственном в своем роде автомобиле Mazda и сделать памятные фото.

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