Новая битва за Бахмут: ВСУ окружают город 26.07.2023, 13:01

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Бегство россиян из Андреевки вызовет очередные «жесты доброй воли».

Силы обороны Украины выбили россиян с позиций в селе Андреевка в Донецкой области. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил Генштаб. Позже представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что освобождение этого населенного пункта открывает путь для окружения оккупантов в Бахмуте.

Когда это может произойти, пишет корреспондент.net.

Жест доброй воли

«Андреевка, как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага. В общем, на бахмутском направлении Силы обороны удерживают инициативу и продолжают ежедневно по сотням метров освобождать нашу землю», - пояснил Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, у российских военных уже нет превосходства и «очень хорошо» готовятся, минуя позиции. Поэтому перед штурмовыми операциями украинские подразделения проходят мощную подготовку, говорит он.

«В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber», - добавил спикер.

«Кассеты» под Бахмутом

Отметим, что выбить врага с позиций у Андреевки, скорее всего, украинским военным помогли американские кассетные боеприпасы. На это во время выступления намекнул Череватый.

«ВСУ используют всю линейку боеприпасов, предоставленных партнерами, и используют максимально эффективно. И то, что «военкоры» об этом вспоминают, это комплимент нашим артиллеристам, ведь вражеские «военкоры» знают, что у врага, к сожалению, пока есть преимущество в снарядах и ракетах», – заявил он.

При этом Череватый отметил, что украинские артиллеристы «на голову выше» в качестве выполнения огневых задач, чем россияне.

Он заверил, что ВСУ используют каждый высококачественный снаряд, переданный союзниками, с максимальной степенью полезного действия.

Не все так быстро

Также Череватый объяснил, почему Вооруженные силы Украины продвигаются к северу от Бахмута гораздо медленнее, чем на юге. Это происходит из-за определенных естественных препятствий и лучшей подготовки оккупантов.

«На севере Бахмута враг лучше подготовлен. Там есть и естественные определенные, в том числе водные препятствия, мы сейчас все не можем раскрывать. Но работа там тоже продолжается и со временем ее будет видно, несмотря на то, что враг готовит все, чтобы замедлить наше движение», - сказал Череватый.

Он также подчеркнул, что продвижение ВСУ к северу от Бахмута тоже не прекращается. Кроме того, там продолжаются определенные подготовительные мероприятия, которые «дадут о себе знать несколько позже».

Еще одно окружение

Военный эксперт Олег Жданов подтверждает слова спикера Восточной группировки войск ВСУ и также считает, что сейчас создается перспектива освобождения Бахмута из-под оккупации.

Более того, по словам Жданова, после освобождения Андреевки почти в окружении оказывается еще Клещиевка. Поэтому ееу содержание – это вопрос нескольких действий.

«Мы продолжаем полуокружение Бахмута. Это позволяет нам сначала полностью взять под огневой контроль передвижение российских войск, а также перспективу освобождения этого города от российских оккупантов», – сказал военный эксперт в эфире 24 канала.

Отметим, что на момент публикации материала украинские военные стали сообщать о тяжелых боях в Клещиевке.

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