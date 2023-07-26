Россию накрыла «эпидемия» ж/д-диверсий 2 26.07.2023, 13:20

3,488

В Петербурге, Самаре и под Рязанью горят вагоны и релейные шкафы.

На территории Российской Федерации участились случаи с поджогами вагонов и другого оборудования на железной дороге.

Многие люди связывают данные инциденты именно с развязанной Кремлем войной против Украины, поскольку до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года диверсии на российской ж/д происходили намного реже, передает Диалог.UA.

основываясь на сообщениях из СМИ и пабликов РФ. Так, недавно в Санкт-Петербурге на станции Лисий Нос, расположенной неподалеку от Финского залива, дежурными работниками было замечено горящее оборудование.

Экстренные службы, приехавшие по вызову, увидели сгоревший шкаф правления электрообогрева стрелочных переводов обдувки стрелок.

Поскольку у шкафа была отогнута нижняя часть двери, правоохранителями выдвигается версия о целенаправленном поджоге. Также массмедиа сообщают, что в Сасово Рязанской области на железнодорожном вокзале загорелись вагоны с серой.

Близлежащие территории оцеплены, сотрудники станции и предприятий эвакуированы, полиция ищет «диверсантов».

Еще один инцидент произошел на железной дороге в Самаре в районе Шведской Слободы: минувшей ночью там загорелся релейный шкаф. Правоохранительные органы нашли на месте преступления бутылку с горючим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».