Российские военные под натиском ВСУ бегут из Старомайорского
- 26.07.2023, 13:32
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Видеофакт.
Украинские военные продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, ВСУ имели успех в районе Старомайорского.
Об этом сообщил представителя Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.
«В районе Старомайорского имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Работиного Запорожской области. В то же время продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы», - рассказал Ковалев.
Телеграм-канал «Украина 365» опубликовал видео того, как российские военные под натиском ВСУ бегут из Старомайорского.