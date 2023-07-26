Жителя Бобруйска приговорили к большому сроку заключения за донаты в криптовалюте 26.07.2023, 13:42

Дмитрий Слук

Процесс над политзаключенным вел судья Дмитрий Остапенко.

Вступил в силу приговор 35-летнему жителю Бобруйска Дмитрию Слуку, обвинённому 4 июля в «финансировании террористической деятельности» по ч. 1 ст. 290-1 Уголовного кодекса. Дело рассматривалось в суде Заводского района Минска.

Процесс вёл судья Дмитрий Остапенко, сообщают правозащитники.

Как установлено в ходе судебного следствия, Дмитрий Слук «20 августа 2021 года перевёл криптовалюту на виртуальный кошелёк «террористической» организации в сумме эквивалентной 2 160 долларов США, что на момент совершения преступления составило не менее 5,4 тыс. рублей».

Политзаключённый Дмитрий Слук был задержан 10 февраля 2023 года. После 10 суток в ИВС на Окрестина его перевели в СИЗО-1 Минска.

16 марта его имя было внесено в список «лиц, причастных к террористической деятельности».

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев со штрафов в размере 300 базовых величин (11,1 тыс. рублей).

Дмитрий Слук не обжаловал жёсткий приговор и вскоре будет этапирован для отбытия наказания в одну из белорусских колоний.

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