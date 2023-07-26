На аукционе продали квартиру Сергея Тихановского в Минске 18 26.07.2023, 22:07

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Сергей Тихановский

В ней прописаны дети.

На аукционе «БелЮрОбеспечение» в среду, 26 июля, продали трехкомнатную квартиру Сергея Тихановского в Минске. К торгам были допущены двое участников, которые несколько раз перебивали ставки друг друга. В итоге квартиру продали дороже первоначальной стоимости, передает «Зеркало».

В начале июля стало известно, что на продажу через аукцион в третий раз выставили трехкомнатную квартиру Сергея Тихановского на проспекте Независимости 137/2 в Минске. На этот раз стоимость недвижимости снизили: если раньше начальная цена квартиры на торгах была 214,9 тысячи рублей, то теперь — 171,9 тысячи.

Во время торгов участники несколько раз перебивали ставки друг друга, а аукцион все время продлевали. Он длился 13 часов. В итоге стоимость квартиры превысила 203 тысячи рублей.

В квартире, которая была вставлена на продажу на аукционе, зарегистрированы жильцы, в том числе несовершеннолетние дети. Площадь квартиры — 66 квадратных метров, продается она вместе со встроенной кухней и шкафом-купе.

На этот раз судебные исполнители в объявлении разместили видео, на котором запечатлено состояние квартиры. При этом лот разместили в одном из самых заметных мест на титульной странице.

Напомним, Сергей Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима 14 декабря 2021 года. Суд проходил в закрытом режиме. По информации правозащитников, фигурантов «дела Тихановского» (по делу проходили Николай Статкевич, Игорь Лосик, Артем Саков, Дмитрий Попов и Владимир Цыганович) также обязали выплатить 2,5 миллиона рублей компенсации — как указано в судебном решении, «для выплат сотрудникам Министерства внутренних дел за дополнительное время на службе во время послевыборных протестов».

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