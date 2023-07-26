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Зеленский заинтриговал результатами ВСУ на фронте

  • 26.07.2023, 22:53
  • 2,410
Зеленский заинтриговал результатами ВСУ на фронте
Владимир Зеленский

Президент Украины записал видеообращение.

Украинские военные сегодня добились хороших результатов на фронте.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Charter97.org со ссылкой на его видеообращение.

Однако глава государства не раскрыл никаких подробностей. Но намекнул, что результаты работы украинских военных на фронте – очень и очень неплохие.

«Сегодня были очень-очень неплохие результаты наших ребят на фронте. Детали — позже», - рассказал глава государства.

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