Samsung показал новое поколение складных смартфонов 3 27.07.2023, 10:42

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Какие модели представили.

Samsung представил пятое поколение складных смартфонов, в том числе флагманский Galaxy Z Fold 5 с диагональю 7,6 дюйма. Благодаря новому шарнирному механизму смартфон стал тоньше и легче, его толщина - 13,4 мм, вес - 253 г.

Смартфон, который в разложенном состоянии похож на книгу и, по заявлению компании, обладает «мощностью ПК», доступен в трех цветах - голубом, черном и бежевом, пишет gagadget.

Еще один складной смартфон, который компания показала на презентации, Galaxy Z Flip 5 с диагональю 6,7 дюйма, также стал чуть тоньше по сравнению с моделями прежнего поколения. Кроме того, одну внешнюю сторону телефона почти полностью занимает дисплей, оставляя лишь пару отверстий для объективов двойной камеры. Конечно, это открывает больше возможностей использования смартфона в закрытом состоянии.

Главным достоянием можно назвать возможность использования полноценной QWERTY-клавиатуры. И даже если владелец смартфона не станет пользоваться софтом на внешнем экране, для съемки камерой это заметное преимущество – потому что площадь экрана стала больше.

Смартфон доступен в четырех цветах - мятном, графитовом, бежевом и лавандовом.

Интересно, что на украинский рынок эти модели выйдут без буквы Z в названии. Инструкция, гарантийные талоны и упаковка для покупателей в Украине не будут содержать этой буквы латинского алфавита по вполне очевидным причинам.

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