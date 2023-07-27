ВСУ берут в «котел» армию РФ под Старомайорским 1 27.07.2023, 11:46

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Украинские войска охватили фланги российской группировки.

Российские военные пропагандисты сообщают о тяжелой ситуации на Южном фронте, где ВСУ ведут интенсивное наступление под Старомайорским, передает dialog.ua.

Российский военкор Романов в своем Telegram-канале сообщает: ситуация для оккупантов настолько тяжелая, что вскоре они будут вынуждены отступать и покинуть населенный пункт, поскольку рискуют попасть в «котел» ВСУ.

Однако, по его словам, далее произойдет цепная реакция, и сразу после потери Старомайорского оккупанты могут бежать из Урожайного, которое находится по соседству к востоку. Оба населенных пункта удерживаются силами двух российских армий.

Романов подчеркивает, что ВСУ наносят удары по флангам российской группировки и могут взять ее в «котел», при этом российские военные контрмер не предпринимают.

«Все на местах это видят, но контрмер не предпринимают. У командующих недостаточно компетенций решить данную задачу», - сообщает он.

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