Украинские военные освободили Старомайорское

Украинские военные освободили Старомайорское6
- 27.07.2023, 21:27
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Видео.
Украинские военные освободили от российской оккупации населенный пункт Старомайорское Донецкой области.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Он опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают об освобождении Старомайорскго.
«35-я бригада, а также батальон теробороны «Арей» выполняя задание освободили село Старомайорское», - заявили военные в видео.
Как сообщал Charter97.org, после освобождения Старомайорского может произойти цепная реакция и оккупанты могут начать бежать из Урожайного, которое находится по соседству к востоку.