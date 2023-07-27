Украинские военные освободили Старомайорское 6 27.07.2023, 21:27

6,918

Видео.

Украинские военные освободили от российской оккупации населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Он опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают об освобождении Старомайорскго.

«35-я бригада, а также батальон теробороны «Арей» выполняя задание освободили село Старомайорское», - заявили военные в видео.

Как сообщал Charter97.org, после освобождения Старомайорского может произойти цепная реакция и оккупанты могут начать бежать из Урожайного, которое находится по соседству к востоку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».