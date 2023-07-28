Авиация ВСУ нанесла сокрушительные удары по россиянам 28.07.2023, 8:28

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Что потерял враг?

За минувшие сутки украинские пилоты реализовали 7 ударов по районам дислокации войск и техники РФ.

По итогу наша авиация ликвидировала 1 ЗРК оккупантов, 1 пункт управления россиян, а также 8 иранских дронов-камикадзе «Шахед-136» и 5 разведывательных БПЛА. Об этом сообщил Генштаб в рамках утреннего отчета о событиях на фронте в Facebook.

Со своей стороны артиллерийской и ракетные войска Украины уничтожили 5 артсредств РФ, 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 1 склад горюче-смазочных материалов и 1 одну станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы) россиян.

Тем временем враг за прошедшие сутки трижды ударил ракетами по Украине, а также совершил 29 авиационных ударов и более 70 обстрелов из РСЗО.

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