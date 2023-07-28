ВСУ пошли вперед после освобождения Старомайорского и отбросили россиян от двух сел 28.07.2023, 12:29

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Украинская армия овладела новыми рубежами.

Украинские защитники освободили село Старомайорское на западе Донецкой области и продвинулись дальше на главном направлении боев. Также ВСУ продолжают наступательные действия под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Он отметил, что Силы обороны продолжают наступательные операции на трех направлениях фронта - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому.

«Под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские воины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы», - сообщил спикер.

В то же время россияне пытались восстановить утраченное положение возле Ровнополя и Макаровки в Донецкой области, но не имели успеха. По словам спикера, оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, перемещают подразделения, войска и активно применяют резервы.

Кроме того, ВСУ ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. В то же время защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

«Противник проводит безуспешные наступательные действия в районах Надежды, западнее и южнее Клещеевки. Враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет значительные потери. Продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений», - заявил Ковалев.

Освобождение Старомайорского

Следует отметить, что на этой неделе Силы обороны Украины сообщили об успехах в районе Старомайорского. Защитники продвинулись на 500 метров по линии фронта.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские воины освободили населенный пункт Старомайорское. Там продолжается зачистка.

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