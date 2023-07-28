СМИ: Состояние здоровья Николая Статкевича в колонии ухудшилось 2 28.07.2023, 13:44

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Николай Статкевич

Политзаключенного держат в одиночной камере в условиях особого режима.

Состояние здоровья лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича в колонии ухудшилось. Об этом «Позірк» рассказал источник, близкий к его семье.

Он пояснил, что получить больше информации о состоянии политзаключенного фактически невозможно из-за условий его содержания. Большую часть времени Статкевич находится в одиночной камере в условиях особого режима и видит людей, только если оттуда его переводят в штрафной изолятор.

Информации о Статкевиче нет уже 168 дней, начальник исправительной колонии №13, где он отбывает наказание, ссылается на плохую работу «Белпочты», сообщила 27 июля в «Фейсбуке» жена Николая Статкевича Марина Адамович.

По словам Адамович, у нее лично к «Белпочте» претензий нет.

Жена политика также напомнила, что ранее вернули медицинскую бандероль, объяснив это тем, что «нет заявления».

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