СМИ: Состояние здоровья Николая Статкевича в колонии ухудшилось

СМИ: Состояние здоровья Николая Статкевича в колонии ухудшилось2
- 28.07.2023, 13:44
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Политзаключенного держат в одиночной камере в условиях особого режима.
Состояние здоровья лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича в колонии ухудшилось. Об этом «Позірк» рассказал источник, близкий к его семье.
Он пояснил, что получить больше информации о состоянии политзаключенного фактически невозможно из-за условий его содержания. Большую часть времени Статкевич находится в одиночной камере в условиях особого режима и видит людей, только если оттуда его переводят в штрафной изолятор.
Информации о Статкевиче нет уже 168 дней, начальник исправительной колонии №13, где он отбывает наказание, ссылается на плохую работу «Белпочты», сообщила 27 июля в «Фейсбуке» жена Николая Статкевича Марина Адамович.
По словам Адамович, у нее лично к «Белпочте» претензий нет.
Жена политика также напомнила, что ранее вернули медицинскую бандероль, объяснив это тем, что «нет заявления».