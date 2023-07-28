ВСУ мощным контрбатарейным огнем выбивают россиян из Бахмута 28.07.2023, 14:40

1,194

Александр Сырский

Фото: ВСУ

Генерал Сырский раскрыл подробности наступления на город.

На Бахмутском направлении в Донецкой области ситуация очень напряженная, но украинские воины постепенно продвигаются вперед и освобождают земли, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

«Враг яростно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь. В этих условиях очень важно своевременно принимать управленческие решения адекватно сложившейся обстановке и принимать меры по маневру силами и средствами, перебрасыванию частей и подразделений на направления, где наметился успех, или вывода их из-под огня противника», — цитирует его Military Media Center в Telegram.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что главная роль в этом процессе принадлежит штабу группировки, офицеры которого проводят анализ обстановки по многим направлениям, готовят предложения и боевые распоряжения войскам.

«На первый план в наших действиях вышла контрбатарейная борьба», — заявил Сырский.

Кроме того, он подчеркнул, что для поддержки своих войск в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки враг сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из главных задач украинских войск.

На Купянском и Лиманском направлениях противник постоянно атакует, применяя свои профессиональные подразделения. «Каждый день мы отражаем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одна наша позиция не потеряна», — заявил генерал ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».