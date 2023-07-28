Британцы назвали лучшие семиместные автомобили 28.07.2023, 21:19

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В десятку вошли несколько автомобилей, которые популярны и в Беларуси.

Вместительность оказалась одним из ключевых факторов при выборе машины в Европе. Точно такой же подход используется и покупателями в Великобритании, где семейные люди чаще всего стремятся подобрать 7-местную машину.

Какие из таких автомобилей являются лучшими рассказало одно из крупнейших местных изданий, посвященных автотематике.

1 место – Dacia Jogger

Недорогой универсал от Dacia, который несмотря на свои относительно небольшие размеры обеспечивает внушительный запас пространства как для пассажиров второго, так и третьего ряда.

Британцы хвалят машину за удобный салон, а также маневренность на невысоких скоростях.

2 место – Skoda Kodiaq

Чешский кроссовер в этом ТОП-е занял почетное второе место. В прошлом и в этом году «Кодиаку» в «Туманном Альбионе» даже досталось звание «Лучший большой кроссовер».

Машина сочетает в себе практичность, невысокую цену, маневренность и изысканность, а также просторный и универсальный салон.

3 место – Kia EV9

Электрический кроссовер корейской марки, который по качеству отделки и простору внутреннего убранства близок к премиальным машинам. А еще EV9 может похвастать отличной обзорностью, множеством мест для хранения мелочи, а также огромным числом USB-портов, в том числе на третьем ряду.

Благодаря плоскому полу на задних сиденьях могут разместиться даже взрослые люди ростом до 2 метров.

4 место – Kia Sorento

Kia Sorento Edition 2023 UK 9

Для тех, кто не готов пересесть на электромобили, Kia может предложить другой 7-местный автомобиль.

За счет характерного внешнего вида, качественного интерьера и большого количество технологий «Соренто» может посоперничать даже с более премиальными автомобилями в этом классе. Но главное преимущество этой модели заключается даже не в этом, а во вместительном салоне. Внутри машины с комфортом могут разместиться семь взрослых человек.

5 место – Citroen e-Berlingo XL

Несмотря на внешний вид, напоминающий кроссовер, эта модель Citroen совсем не «паркетник», а минивэн, скрещенный с SUV. Он обладает электрическим приводом и просторным салоном в версии XL, которая на 35 см длиннее обычного варианта.

C 6 по 10-е места в этом рейтинге расположились также: Nissan X-Trail, Land Rover Discovery, Peugeot 5008, Volvo XC90 и Land Rover Defender.

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