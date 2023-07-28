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РФ атаковала в Днепре многоэтажку и здание СБУ

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  • 28.07.2023, 22:06
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РФ атаковала в Днепре многоэтажку и здание СБУ

Зеленский отреагировал.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером 28 июля во время ракетной атаки по Днепру российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке и зданию управления Служба безопасности Украины.

«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор», – написал он.

Зеленский сообщил, что оперативно провел разговоры с представителями СБУ, Министерства внутренних дел, ГСЧС, руководителем ОВА.

«Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле. Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости», – добавил он.

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