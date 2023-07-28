Белорус показал Mercedes-Benz 190 (W201) в заводском состоянии 4 28.07.2023, 22:37

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Такое бывает?

Наш сегодняшний герой владеет, считай, уникальным Mercedes-Benz 190 выпуска 1987 года. Немецкий седан у белоруса всего несколько лет, однако явно задержится у него надолго: при пробеге 169 тысяч километров машина имеет едва ли не заводское состояние. «Сто девяностый» не бывал в авариях, не видел сварки и покрасочных процедур, а его интерьер — комплектный и полностью рабочий, пишет av.by. Не верите, что такое бывает? Спешим порадовать.

Baby-Benz — многорычажный шедевр. Почему столько внимания к Mercedes-Benz 190?

Для начала вкратце расскажем о самой модели, экземпляров которой на нашей «вторичке» представлено немного. На сегодня, к примеру, всего три десятка объявлений с 190-й моделью. Более престижные «кабаны» W140 встречаются едва ли не вдвое чаще, а ходовые W124 — и вовсе почти в пять раз.

Mercedes 190 дебютировал в конце 1982 года: тогда модель стала ответом производителя на падение спроса из-за нефтяного кризиса начала семидесятых. Для марки, традиционно выпускающей люксовые модели, вывод на рынок миниатюрной и экономичной машины стал спасением. Так немцы гордой поступью освоили европейский сегмент D-класса, закрепившись в нём в статусе лидера.

Ещё до премьеры модель в прессе окрестили Baby-Benz, ведь для «Мерседеса» она стала самой компактной, а кроме того — базовой и относительно дешёвой. Тем не менее производителя подобное задевало: в руководстве опасались, что «190-й» на рынке не примут, о чём будут ехидствовать журналисты. Страхи не оправдались, ведь в первые три года концерн выпустил более полумиллиона экземпляров. К моменту ухода с конвейера изготовили 1 879 629 штук W201.

Помимо огромного количества модификаций, спортивных версий и несметного числа рекордов, Mercedes-Benz 190 отличался техническими и инженерными решениями. Коэффициент аэродинамического сопротивления модели — 0,34, что солидно звучит и по нынешним меркам.

Седан стал одним из немногих авто того времени с зонами программируемой деформации. Проще говоря, именно эти участки сминались при ДТП, погашая удар. Baby-Benz оснащался ABS передних и задних дисковых тормозов, а также имел ручной привод стояночного тормоза.

Mercedes-Benz 190 оснастили специально созданной независимой пятирычажной задней подвеской с самовыравнивающимися амортизаторами. Так конструкторы сохранили баланс между высоким уровнем комфорта и устойчивостью на крутых поворотах.

Петь дифирамбы «сто девяностому» можно едва ли не бесконечно: за элегантный и в то же время спортивный дизайн, разработанный Бруно Сакко; за блестящую управляемость и поразительную выносливость. Тем не менее пора переходить к конкретному экземпляру — главному герою нашей постоянной рубрики.

«Скажи механику заменить 24 сайлент-блока — не каждый поверит»

Mercedes-Benz 190 выпуска 1987 года владеет минчанин Павел. Мужчина стал хозяином седана несколько лет назад, однако автомобиль немецкого бренда для него не первый и не единственный в коллекции.

— Приобретение авто в таком состоянии — неординарное событие. Выбирать особо не приходится: был интерес к машине на «автомате». Хотя могу себе позволить иметь коллекцию, изначально делать этого не собирался. Похожий «190-й» — первый экземпляр, который я привёз себе из-за рубежа в 1997-м. Именно поэтому я знаю, как классические машины должны выглядеть и ощущаться, когда они в хорошем состоянии.

— Не могу назвать себя сторонником ностальгии. Скорее я энтузиаст технических решений прошлого. С этой точки зрения очень интересно. Возможно, получится даже кого-то просветить и вдохновить в данное время, мол, какими были образцы той эпохи автомобилестроения. Созданные инженерами, а не маркетологами. Только представьте: великий автомобильный дизайнер Бруно Сакко, создатель Mercedes-Benz 190 и многих других моделей, сам ездил на самой простенькой версии W201 c АКПП. Думаю, это о многом говорит!

— Чего далеко ходить — здесь уникальная «многорычажка»… Скажи сейчас механику поменять 24 сайлент-блока — не каждый поверит, что это не шутка. А это только сзади! Теперь так, к сожалению, не делается — иная философия. Машина очень юркая, с идеальным разворотом благодаря завалу угла колёс при вывороте.

В этих «Мерседесах» плавающий сайлент-блок на задней подвеске. Как он придуман почти сто лет назад, так его до сих пор и производят, причём куча фирм. Если поставить копию, то авто будет болтаться. Оригинал же отслужить может 200 тысяч километров и функцию свою выполнит.

— При определённых обстоятельствах мне достался данный экземпляр. Машина привезена в 1998-м, находилась в руках у человека, который имел достаточно хороший и современный служебный транспорт. Она была у него номинально — за столько лет проехал всего 16 тысяч километров. Уже его родственники продали Mercedes-Benz 190 вместе с гаражом моему знакомому, избавляясь от авто, как от хлама. Тот моментально понял, что случайно нашёл капсулу времени.

Резать и пилить «Мерседес» у него не поднялась рука, непонимающему покупателю отдавать автомобиль не хотел… Поэтому предложил его мне, зная о моих тёплых чувствах к немецкому бренду.

— Машину я не представляю на всех фестивалях и выставках: многие попросту не поймут. Езжу на «Мерседесе» по желанию в своё удовольствие, потому как есть и повседневные личные авто. Конечно, на современных моделях с кондиционером и ассистентами безопасности быстрее и комфортнее. Mercedes-Benz 190 — это про другое. Тех, кто понимает состояние и уникальность модели, очень мало. Остальные подойдут на улице, хмыкнув: «О, ну хорошо сделано! Ровненько сварено и покрашено». Ценителям подобной техники, наоборот, всегда приятно показывать.

Владелец 36-летнего седана задаётся вопросом, следует ли проводить антикоррозийную обработку своего автомобиля. Всё-таки при подобном состоянии не хочется на чистое днище наносить состав, который скроет первозданный вид кузова. Конкретный Mercedes-Benz ценен именно отсутствием стороннего вмешательства.

— Если покрывать точечно, то на днище будут чёрные или масляные пятна. Вид станет непрезентабельным и просто некрасивым, — размышляет Павел. — Машина в зимнее время находится у меня в сухом гараже, условия для хранения правильные. Какая-то обработка присутствует, но история умалчивает, кто её делал. Похожий стиль работ я видел в другом «190-м» 1983 года, причём там тоже по 3—4 мм от края дверных карт виднелась кайма состава. Быть может, это вообще технология завода?

За ответом на вопрос (обрабатывать или нет) и попутной оценкой состояния кузова мы отправляемся в центр антикоррозийной защиты KROWN, где нас уже с нетерпением ждут братья Мухлаевы — Сергей и Алексей — директора сервиса. Мужчины хорошо известны в среде любителей ретротехники, коллекционеров и реставраторов, так как сами относятся ко всем перечисленным. К тому же чуть более года назад мы рассказывали про их 24-клапанный Mercedes-Benz 300E — весьма редкий экземпляр для Беларуси. Как тут не порадовать экспертов диковинкой?

«Можно смело назвать капсулой времени»

Обойдя по кругу и осмотрев снизу автомобиль, Алексей Мухлаев с ходу заявил: «Всё идеально — о чём рассказывать-то?» Когда восторг поутих, мы приступили к детальному изучению кузова Mercedes-Benz 190.

— Машина образцово-показательная. Наверное, мы такие видели лишь в музеях. Я отмечу, на что нужно обращать внимание в данных моделях, но ничего плохого про конкретный экземпляр сказать не получится. Пускай все хейтеры обзавидуются, — иронизирует Алексей.

— Начнём с пластиковой защиты двигателя. Видно, что на неё не приходились удары. И седаном пользовались немного: днище также не повреждено. Хороший пример того, как при аккуратной эксплуатации и бережном хранении автомобиль может служить вечно. В целом по 190-й модели «Мерседеса» можно судить о легендарном немецком качестве — именно в те годы транспорт создавали инженеры, а не маркетологи. Baby-Benz получился идеальной и сбалансированной по всем параметрам машиной.

— Что мы обнаружили в машине по части коррозии? Небольшие очаги присутствуют на рычагах, на болтах подвески. Такое можно встретить даже на новых современных авто. В этом плане к «190-му» в принципе вопросов не имеется, потому как силовая очень качественно покрыта заводской «шубой» из гравитекса. Единственные места, где её нет, как раз и начинают коррозировать — ровно в зонах применения точечной сварки.

— Даже тепловой экран глушителя тоже на месте и в идеальном состоянии. Банка глушителя — заводская. Топливные магистрали и тормозные трубки как новые. Штуцера — образцовые, когда они сгнивают, то вообще становятся махровыми. На элементах задней подвески имеются небольшие следы окисления металла, однако при возрасте автомобиля — исключительная мелочь.

— По нижней части автомобиля даже сказать больше нечего. Пожалуй, это тот случай, когда можно смело назвать экземпляр капсулой времени, — рапортует Алексей.

— Ручки и фурнитура дверей не выгорели, как это часто бывает в затасканных «190-х». Внешний молдинг, уложенный производителем по кромке дверей, не вспучился — ровный, как стрела. Кстати, по выступающим сбоку кузова линиям зачастую можно определить, снимались ли двери и кузовные элементы сзади или спереди. Вручную после ремонта или восстановления вывести их в идеал очень тяжело. Некоторые даже с этим не заморачиваются.

— Судя по наклейке в проёме водительской двери, машина из Германии ушла до отметки 130 тысяч километров на одометре. Иначе висела бы новая, со следующим регламентным ТО. Дверная карта снималась, и во внутреннюю полость заливался антикоррозийный состав. Он уже давно высох.

— В любом случае его присутствие очень важно: двери — весьма слабое место данной модели. При большом размере дренажных отверстий устойчивость к ржавчине таких элементов оставляет желать лучшего. С другой стороны, эти «Мерседесы» попадали к нам уже с солидными пробегами и в возрасте около десяти лет. По факту своё они отслужили, а мы жаловались, мол, гниют, — рассуждает эксперт.

— Хотя в колёсных арках отсутствуют локеры, в салоне очень тихо. Представьте, насколько грамотно сделана шумоизоляция. Плюс ко всему в арках всё девственно чисто и покрыто технологической краской, а сколов не видно!

— Крышка багажника — ещё одна беда модели, так же как и полка. Говорю я это и показываю на машину, где всё в первозданном виде. Странные ощущения! Забавно, что изнутри крышка не окрашивалась даже в самых дорогих комплектациях. Она всегда графитового цвета.

— Сзади над бампером есть вертикальные швы, слегка утопленные относительно поверхности. Когда машина получает в «корму», кузовщики их заново не выводят, а зашпатлёвывают «сплошняком». Очередной признак, по которому легко вычислить битый экземпляр. Здесь — красота!

— Нестандартно расположены места под домкраты. Грубо говоря, в порог вварена полая стальная трубка, причём по кругу. Естественно, так же по кругу в используемых всесезонно «190-х» поддомкратник и выгнивает. На оригинальность указывают аккуратно уложенный грунт и не потерявшие за 36 лет эластичность заглушки.

«Двигатель легко может пройти до миллиона километров»

— В подкапотном пространстве слабым местом является фигурная решётка радиатора. При использовании зимой всегда страдает хром, а камешки разбивают ЛКП капота. Со временем на них селятся «жучки». Все заклёпочки, головки болтов — в заводской краске, то есть наружные элементы моторного отсека не снимались.

— Стаканы — верхние крепления амортизаторов, в любой возрастной и повседневной машине они будут иметь очаги коррозии. Не устаю повторять: здесь всё идеально! — твердит эксперт. — Стоит признать, что нынешние почти 170 тысяч километров — не так уж мало. Я предполагал, у авто не более 90—100 тысяч!

— Здесь есть родная сигнализация. Когда машина вскрывается, она пищит. Это происходит после размыкания клеммы с плюсом и минусом. Кстати, заводская опция, работающая до сих пор — с 1980-х!

— Двухлитровый двигатель, на мой взгляд, слабоват, зато легко может ходить до миллиона километров без капремонта. Если каждые десять тысяч километров заливать хорошее масло, то с мотором ничего не произойдёт. Надёжность и ремонтопригодность на высоте. Кроме того, здесь использован впрыск KE-Jetronic, которого все боятся: капризничает, когда кривые руки его касаются. Редкий специалист настроит эту систему… Я знаю только одного человека в Минске.

— Ниша под аккумулятор вся промазана антикором, хотя и давненько. Когда АКБ неправильно работали и выкипали, полость всегда заливало кислотой, разъедало защиту металла.

Колёсные диски — фанатская серия Speedline, выпущенная в девяностых годах. Диск имеет оригинальный номер Mercedes-Benz, являясь, по сути, аксессуаром для любителей модели W201. Павел приобретал их самостоятельно — для эстетического удовольствия.

— По состоянию ниши для «запаски» можно в очередной раз подтвердить, что сзади в автомобиль никто не въезжал.

После этих слов эксперта владелец продемонстрировал очередной привет от оригинального оснащения «Мерседеса» — порошковый огнетушитель. Его срок годности — до 1995 года, однако тумблер давления отображает, что пиропатрон всё ещё заряжен.

— Какой китайский бренд создаст авто, что будет служить тебе 30—40 лет? — задаются риторическим вопросом братья Мухлаевы.

— Главное, и по сей день реально заказать оригинальные заводские запчасти. Если не у белорусского дилера, то у любого европейского. Две-три недели доставки — и деталь у тебя, — говорит владелец «Мерседеса». — Бывает, что не все позиции доступны, однако всегда оригинальные и в фирменной упаковке. При таком подходе производителя поддерживать машину в хорошем состоянии можно едва ли не бесконечно.

— Вспомним вопрос владельца про необходимость обработки днища антикоррозийным составом. Как вы считаете, стоит ли это делать? — интересуемся у экспертов.

— Возможно, следует пролить какие-то полости или всё-таки точечно закрыть пару мест со ржавчиной, — говорит Павел. — Притом что эксплуатация с тёплой весны до тёплой осени.

— Я бы эту машину не трогал вообще, — берёт слово Алексей. — Она проехала всего 40 тысяч по Беларуси с момента пригона в страну, и она хранится в отличных условиях. Вероятно, процесс коррозии идёт очень и очень медленно. Рекомендуем последить за динамикой в следующем году — определить, как изменится ситуация. Возможно, придётся в скрытые полости залить состав для размягчения старого, уже засохшего.

Сбрызнуть несколько очагов ржавчины — не вариант. Будут жирные пятна, и автомобиль потеряет чистый и красивый вид. Машина сейчас идеальная — как с завода! Не дай бог на неё сверху мастику положить. Наш состав на масляной основе допускается, но лучше проконтролировать через год. При ваших условиях эксплуатации пока можно спать спокойно.

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