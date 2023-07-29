ВСУ все ближе: в Донецке точным ударом разгромлено «МВД» 3 29.07.2023, 8:26

7,734

Видеофакт.

Захваченный Россией Донецк перенял эстафету взрывов у Ростова и Таганрога: в городе произошел «прилет» в здание так называемого «МВД» «ДНР».

Кадры последствий «бавовны» публикует ТГ-канал «Украина 365».

Около часа назад в пабликах Донецка появились первые сообщения о работе ПВО.

«Ворошиловский район, здание МВД на Пожарке», - прокомментировали местные жители.

Позже появились сообщения, что после работы зенитчиков обломки ракеты упали на Комсомольском проспекте во двор жилых домов.

«Два прилета мощных было на МВД в Ворошиловском районе, жертв нет, одного человека ранило, скорая забрала», - продолжили хронику происходящего в ТГ-каналах.

Так называемые «власти» Донецка не комментируют удар по зданию «МВД».

Тем временем дончанин, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что «прилет» в Донецке пришелся точно в цель: «Ау, мы все ближе…».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».