ВСУ все ближе: в Донецке точным ударом разгромлено «МВД»3
- 29.07.2023, 8:26
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Видеофакт.
Захваченный Россией Донецк перенял эстафету взрывов у Ростова и Таганрога: в городе произошел «прилет» в здание так называемого «МВД» «ДНР».
Кадры последствий «бавовны» публикует ТГ-канал «Украина 365».
Около часа назад в пабликах Донецка появились первые сообщения о работе ПВО.
«Ворошиловский район, здание МВД на Пожарке», - прокомментировали местные жители.
Позже появились сообщения, что после работы зенитчиков обломки ракеты упали на Комсомольском проспекте во двор жилых домов.
«Два прилета мощных было на МВД в Ворошиловском районе, жертв нет, одного человека ранило, скорая забрала», - продолжили хронику происходящего в ТГ-каналах.
Так называемые «власти» Донецка не комментируют удар по зданию «МВД».
Тем временем дончанин, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что «прилет» в Донецке пришелся точно в цель: «Ау, мы все ближе…».