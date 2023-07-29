ВСУ прорвали росийский фронт и продвинулись на 12 км на Бердянском направлении 4 29.07.2023, 8:32

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Основная линия обороны врага сломлена.

Украинские военные ведут контрнаступательные действия на нескольких участках фронта. На Бердянском направлении ВСУ продвинулись на 10-12 километров от основной линии обороны РФ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинский источник утверждает, что украинские силы продвинулись в 10-12 километрах от основной линии обороны России на Бердянском направлении. Многочисленные российские источники утверждали, что украинцы атаковали российские войска вблизи Урожайного, а некоторые утверждали, что украинские силы оцепили населенный пункт.

Российские войска вели оборонительные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и не продвигались 28 июля. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно пытались отразить утраченные позиции возле Ровнополья и Макаровки.

В Генштабе Украины отметили, что российские военнослужащие, в том числе 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (7-й дивизии ВДВ), отказались участвовать в боевых задачах под Старомайорском из-за значительных потерь россиян и побед украинских военных.

Спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска заменяли окрестности населенных пунктов на Кинбурнской косе в Николаевской области, не давая уехать жителям. Она добавила, что боевой дух войск РФ низкий и ротации российские военные в этом районе не проводят. Украинские войска продолжают наносить высокоточные удары по позициям российской артиллерии.

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