Россия внезапно перекрыла движение по Крымскому мосту 29.07.2023, 8:36

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Причина скрывается.

В ночь на 29 июля во временно аннексированном Крыму снова перекрыли движение по мосту через Керченский пролив.

Гордость Кремля – мост через Керченский пролив - в последнее время систематически работает со сбоями. После двух прилетов автомобильная часть не может пропускать необходимое количество транспорта. А в ночь на 29 июля оккупанты сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по мосту, передает dialog.ua.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - сообщали захватчики.

Причину очередного перекрытия моста не указали, однако в российских пабликах начали циркулировать слухи о возможных провокациях.

К слову, после второго «прилета» по так называемому Крымскому мосту Москва заявила, что сроки его восстановления придется продлить до конца 2023 года.

До этого Путин уверял, что «бавовна» якобы не повредила конструкции моста, хотя кадры с места происшествия доказывали обратное.

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