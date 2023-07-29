Очевидцы показали последствия ракетного удара РФ по жилому зданию и СБУ в Днепре 2 29.07.2023, 9:31

2,842

Известно о девяти пострадавших, среди них – двое детей.

В Днепре в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в пятницу вечером, 28 июля, 9 человек травмированы, среди них – двое детей.

«Из-за ракетного удара по Днепру сейчас уже 9 пострадавших. Среди них двое детей – 14 и 17 лет. У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек», — написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Глава ОВА отметил, что «еще пятеро с рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина».

«Медики говорят – все удовлетворительны. Будут лечиться дома», — добавил Лысак.

По данным Лысака, за ночь число пострадавших в Днепре не изменилось. Он также рассказал подробности удара РФ по Днепру.

«В Днепре количество пострадавших не изменилось. 9 человек, среди которых двое детей. Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие – двухэтажные. Зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей», — добавил Лысак.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии. На кадрах последствия удара по жилой многоэтажке.

Фото последствий российского удара опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал фото последствий удара по зданию СБУ. Он также сообщил, что в жилой многоэтажке были разрушены верхние этажи, которые, к счастью, были не заселены, поэтому большого количества жертв удалось избежать.

Также кадры с места событий публикуют местные паблики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».