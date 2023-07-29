Прорыв Южного фронта: для ВСУ открываются три пути на Азовское побережье 29.07.2023, 10:22

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После освобождения Старомайорского сложилась интересная ситуация.

Украинское контрнаступление постепенно продвигается вперед. Уже вырисовываются три направления, где могут быть продвижения.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, освобождение Старомайорского свидетельствует, что украинские военные уже приблизились, а возможно, и зашли на первую линию обороны российских оккупантов.

Аналогичные процессы продолжаются и южнее Орехового в сторону Работино. Там, возможно, удастся обойти некоторые оборонительные сооружения оккупантов. Но все зависит от планов у военных.

Открываются три направления

Как отметил Свитан, сейчас просматривают два направления на Азовское побережье: из-под Орехового – на Токмак и Мелитополь; из-под Великой Новоселки на Старомлиновку, а затем движение зависит от дальнейших задач.

Однако ясно, что только военные знают реальную ситуацию на фронте. Окончательно все будет решать Генеральный штаб ВСУ.

«Хорошая картина здесь вырисовывается. Есть два направления. Но может быть даже третье. Территория из Каховского водохранилища уже подсыхает. И там поднялись старые дороги, где было гораздо меньше ила. И здесь может начать «дышать» весь Херсонский фронт», – заметил Свитан.

Конечно, территория вне дорог будет сохнуть еще долго. Но здесь появляется разное пространство для интересных маневров.

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