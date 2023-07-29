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ВСУ показали кадры «зачистки» Старомайорского

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  • 29.07.2023, 15:59
  • 5,668
ВСУ показали кадры «зачистки» Старомайорского

Мощное видео.

В четверг, 27 июля, Вооруженные силы Украины освободили село Старомайорское в Волновахском районе, расположенное на границе Донецкой и Запорожской областей - в Сети появились кадры «зачистки».

Видео опубликовано в Facebook Военно-морских сил Украины.

На кадрах видно, как морские пехотинцы из 35-ой отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского прочесывают село в поисках российских оккупантов.

Морпехи проверяют каждый дом и каждый подвал на наличие противника.

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