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Перепуганный оккупант привел в плен 20 своих товарищей: рассказ бойца ВСУ

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  • 29.07.2023, 18:05
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Перепуганный оккупант привел в плен 20 своих товарищей: рассказ бойца ВСУ

Украинские военные с помощью хитрости пополнили обменный фонд.

Боец Вооруженных сил Украины с позывным «Гром» рассказал, как вместе с побратимом развел армию РФ и заставил сдаться в плен 21 вооруженного оккупанта.

Как пишет УНИАН, рассказ о забавном случае с солдатами РФ показал телеграм-канал «Реальная Война». По словам защитника Украины, сначала речь шла о пленении одного захватчика. Его нашли в одном из подвалов.

Солдат РФ сразу согласился сдаться, однако такая «добыча» казалась слишком малым «кушем»: ВСУ решили пошутить над оккупантом и неожиданно пополнили обменный фонд Украины 21 россиянином: «Выходим, а там 21 рыло стоит, а нас двое», - указал он.

По словам «Грома», схема разводки была такая:

«Братан, вот тебе автомат. Сейчас на часах 14:00, в 14:40 - топай, собирай всех своих и приходите даваться в плен. Его отпускают с такой идеей, что он сейчас насобирает всех своих «кентов» по деревне и придет сдаваться. По итогу пацаны сидят в подвале и просто ждут. И, вот, картина - 21 человек с автоматами и всей этой фигней приходит сдаваться в плен. Тип просто стучит в дверь: «Пацаны, мы пришли».

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