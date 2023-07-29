В Запорожье прогремели мощные взрывы: РФ атаковала город баллистикой

В Запорожье прогремели мощные взрывы: РФ атаковала город баллистикой2
- 29.07.2023, 18:33
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В регионе была оглашена воздушная тревога.
В Запорожье прогремели очень сильные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на местные Telegram-каналы.
О воздушной тревоги сообщили в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.
В Сети сообщают, что 29 июля во время тревоги прогремело сразу минимум два мощных взрыва.
В Воздушных силах Украины предупреждали об угрозе удара российским баллистическим оружием.
В Сети сообщают, что по Запорожью российские оккупанты могли ударить Искандером.
Ракетный удар РФ по Днепру 28 июля
Напомним, в пятницу вечером, 28 июля, в Днепре прогремели взрывы за несколько минут до объявления воздушной тревоги.
Российские оккупанты попали в многоэтажное здание. Повреждения получили и административное здание.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ.
По словам мэра Бориса Филатова, российские оккупанты попали ракетами «Искандер» в пустое здание СБУ и заодно в жилой дом рядом, в котором не было жильцов, потому что это была «вторая очередь» под продажу.