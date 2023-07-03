Американский профессор назвал возможную причину крушения батискафа «Титан» 3.07.2023, 0:56

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На борту аппарата были пять человек.

Ассоциированный профессор Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс считает, что причиной катастрофы батискафа «Титан» могли стать микротрещины. Об этом сообщила газета The Independent.

По данным эксперта, корпус батискафа толщиной 12,7 см неоднократно подвергался нагрузкам в течение примерно двух десятков предыдущих погружений, и каждое новое путешествие приводило к появлению новых микротрещин.

«Вначале они могут быть небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — приводит издание слова Грэма-Джонса.

Компания OceanGate Expeditions рекламировала конструкцию «Титана» из углеродного волокна с титановыми заглушками как более легкую по весу и более эффективную в использовании для глубокого погружения. Профессор считает, что углеродные композиты имеют ограниченный срок службы при чрезмерных нагрузках или плохой конструкции.

Напомним, батискаф «Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, 18 июня отправился в двухчасовую миссию к месту крушения знаменитого лайнера, обломки которого лежат на глубине 3,8 километра в Северной Атлантике. Связь с аппаратом потеряли спустя 1 час 45 минут после погружения, но о случившемся СМИ стало известно на следующий день.

На борту аппарата были пять человек. Все они признаны погибшими после того, как на дне были найдены обломки батискафа. Их останки сейчас исследуются.

Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.

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