закрыть
3 июля 2023, понедельник, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ССО Украины уничтожили пулеметный расчет россиян, который мешал развивать наступательные действия

  • 3.07.2023, 11:39
ССО Украины уничтожили пулеметный расчет россиян, который мешал развивать наступательные действия

Ликвидация позиции была осуществлена прямым попаданием из ПТРК.

Бойцы Сил специальных операций Украины уничтожили на Донецком направлении пулеметный расчет российских оккупантов. Об этом 3 июля в Telegram сообщил пресс-центр ССО Украины.

«Вражеский пулеметный расчет мешал развивать наступательные действия нашим побратимам», – отметили в пресс-центре.

Ликвидация позиции противника была осуществлена прямым попаданием из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

«На нас вышли ребята по радейке, попросили помочь, мы и вальнули его», – рассказал оператор ССО Спенсер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников