ССО Украины уничтожили пулеметный расчет россиян, который мешал развивать наступательные действия
- 3.07.2023, 11:39
Ликвидация позиции была осуществлена прямым попаданием из ПТРК.
Бойцы Сил специальных операций Украины уничтожили на Донецком направлении пулеметный расчет российских оккупантов. Об этом 3 июля в Telegram сообщил пресс-центр ССО Украины.
«Вражеский пулеметный расчет мешал развивать наступательные действия нашим побратимам», – отметили в пресс-центре.
Ликвидация позиции противника была осуществлена прямым попаданием из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».
«На нас вышли ребята по радейке, попросили помочь, мы и вальнули его», – рассказал оператор ССО Спенсер.