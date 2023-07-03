ССО Украины уничтожили пулеметный расчет россиян, который мешал развивать наступательные действия 3.07.2023, 11:39

Ликвидация позиции была осуществлена прямым попаданием из ПТРК.

Бойцы Сил специальных операций Украины уничтожили на Донецком направлении пулеметный расчет российских оккупантов. Об этом 3 июля в Telegram сообщил пресс-центр ССО Украины.

«Вражеский пулеметный расчет мешал развивать наступательные действия нашим побратимам», – отметили в пресс-центре.

Ликвидация позиции противника была осуществлена прямым попаданием из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

«На нас вышли ребята по радейке, попросили помочь, мы и вальнули его», – рассказал оператор ССО Спенсер.

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