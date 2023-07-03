Госсекретарь США обратился к белорусам 3.07.2023, 11:48

Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Вашингтон выступает за демократическую, независимую и суверенную Беларусь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к белорусам по случаю официального празднования Дня независимости в стране. Он подчеркнул, что США на протяжении 30 лет выступают за демократическую, независимую и суверенную Беларусь и остаются непоколебимыми в этой поддержке.

«По случаю официального Дня независимости Беларуси народ Соединенных Штатов Америки передает народу Беларуси самые теплые пожелания», – говорится в обращении.

Энтони Блинкен отметил, что мужество и настойчивость белорусов в стремлении к демократическому будущему вдохновили мир

«Ваше мужество, стойкость и настойчивость в стремлении к демократическому, суверенному и стабильному будущему Беларуси вдохновили мир. Из-за тюремных стен, в городах, в которых вы оказались в изгнании, и в своих домах в Беларуси вы продолжаете выступать и выступать за подлинно независимое и демократическое будущее вашей страны, где вы можете жить без репрессий и где вы сможете определить курс вашего собственного будущего», – сказано в заявлении.

Госсекретарь США добавил, что Соединенные штаты поддерживают также неустанные усилия по защите уникального языка, культуры и самобытности Беларуси и призвал к освобождению политзаключенных.

«Соединенные Штаты высоко оценивают и поддерживают ваши неустанные усилия по защите уникального языка, культуры и самобытности Беларуси. Мы восхищаемся вашей настойчивостью в защите прав человека и основных свобод. Мы призываем к безусловному освобождению всех более чем 1500 белорусских политзаключенных и к прекращению продолжающихся репрессий в Беларуси», – добавил он.

«Соединенные Штаты выступают за демократическую, независимую и суверенную Беларусь более 30 лет. Это обязательство остается непоколебимым».

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