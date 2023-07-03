закрыть
3 июля 2023, понедельник, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Госсекретарь США обратился к белорусам

  • 3.07.2023, 11:48
Госсекретарь США обратился к белорусам
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Вашингтон выступает за демократическую, независимую и суверенную Беларусь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к белорусам по случаю официального празднования Дня независимости в стране. Он подчеркнул, что США на протяжении 30 лет выступают за демократическую, независимую и суверенную Беларусь и остаются непоколебимыми в этой поддержке.

«По случаю официального Дня независимости Беларуси народ Соединенных Штатов Америки передает народу Беларуси самые теплые пожелания», – говорится в обращении.

Энтони Блинкен отметил, что мужество и настойчивость белорусов в стремлении к демократическому будущему вдохновили мир

«Ваше мужество, стойкость и настойчивость в стремлении к демократическому, суверенному и стабильному будущему Беларуси вдохновили мир. Из-за тюремных стен, в городах, в которых вы оказались в изгнании, и в своих домах в Беларуси вы продолжаете выступать и выступать за подлинно независимое и демократическое будущее вашей страны, где вы можете жить без репрессий и где вы сможете определить курс вашего собственного будущего», – сказано в заявлении.

Госсекретарь США добавил, что Соединенные штаты поддерживают также неустанные усилия по защите уникального языка, культуры и самобытности Беларуси и призвал к освобождению политзаключенных.

«Соединенные Штаты высоко оценивают и поддерживают ваши неустанные усилия по защите уникального языка, культуры и самобытности Беларуси. Мы восхищаемся вашей настойчивостью в защите прав человека и основных свобод. Мы призываем к безусловному освобождению всех более чем 1500 белорусских политзаключенных и к прекращению продолжающихся репрессий в Беларуси», – добавил он.

«Соединенные Штаты выступают за демократическую, независимую и суверенную Беларусь более 30 лет. Это обязательство остается непоколебимым».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников