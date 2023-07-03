Шойгу впервые прокомментировал военный мятеж Пригожина

Шойгу впервые прокомментировал военный мятеж Пригожина3
- 3.07.2023, 13:01
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Глава Минобороны РФ долгое время не появлялся на публике.
Министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал вооруженный мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который произошел 24 июня:
— Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи
Отметим, что глава Минобороны РФ долгое время не появлялся на публике.