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Шойгу впервые прокомментировал военный мятеж Пригожина

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  • 3.07.2023, 13:01
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Шойгу впервые прокомментировал военный мятеж Пригожина

Глава Минобороны РФ долгое время не появлялся на публике.

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал вооруженный мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который произошел 24 июня:

— Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи

Отметим, что глава Минобороны РФ долгое время не появлялся на публике.

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