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В Осиповичах зафиксировали формирование эшелона с техникой и личным составом ВС РФ

  • 3.07.2023, 13:08
  • 3,012
В Осиповичах зафиксировали формирование эшелона с техникой и личным составом ВС РФ
Иллюстративное фото

Активность заметили и на станции Лесная.

На территории Беларуси 1-2 июля зафиксировали военную железнодорожную активность.

Так на станцию Поречье (Гродненский район) из Слонима прибыл эшелон с техникой вооруженных сил Беларуси. В составе - не менее 12 единиц техники и 1 грузовой вагон, сообщают белорусские мониторинговые группы в Telegram.

На станции Осиповичи-1 проходило формирование эшелона с техникой и личным составом вооруженных сил РФ: 5 Градов, 30 гаубиц Д-30 накрыты тентами, 2 бензовоза, 25 КамАЗов тентовые, 3 грузовых вагона.

На станцию Лесная (Барановичский район) прибыли пустые платформы для перевозки техники. Ожидается формирование эшелона ВС РФ.

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