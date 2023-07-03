Из Беларуси в ЕС пытаются прорваться большие группы мигрантов 3.07.2023, 14:29

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Иллюстративное фото

Об этом сообщили польские пограничники.

Мигранты продолжают штурмовать границу Беларуси со странами Евросоюза. За последние сутки польские пограничники обнаружили более полутора сотен лиц, пытавшихся незаконно попасть на территорию Польши.

По информации польской пограничной службы, 2 июля в страну пытались нелегально попасть 159 человек, из них 38 — граждане Индии. 19 человек вернулись на территорию Беларуси, увидев польских пограничников.

«Иностранцы пытались незаконно пересечь границу большими группами до 60 человек», — отметили в ведомстве.

В тот же день, по информации литовского МВД, шесть человек пытались попасть из Беларуси в Литву, еще 35 пытались проникнуть на территорию Латвии.

Таким образом общее число пытавшихся вчера проникнуть в страны ЕС из Беларуси составило 200 человек.

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