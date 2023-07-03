Десант ВСУ уничтожил боеприпасы россиян в районе Бахмута 3.07.2023, 14:44

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Оккупанты только недавно подвезли их на фронт.

Десант Вооруженных сил Украины ликвидировал «свежую» партию российских боеприпасов в районе Бахмута. Их оккупанты недавно подвезли на фронт.

Фаершоу по складу БК врага устроила аэромобильная 77 бригада ДШВ ВС Украины. Эпичные кадры горящей техники РФ защитники опубликовали в Facebook.

«В результате слаженной работы артиллерии и разведки десантников противник потерял большое количество боеприпасов», - отмечается в сообщении.

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