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Десант ВСУ уничтожил боеприпасы россиян в районе Бахмута

  • 3.07.2023, 14:44
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Десант ВСУ уничтожил боеприпасы россиян в районе Бахмута

Оккупанты только недавно подвезли их на фронт.

Десант Вооруженных сил Украины ликвидировал «свежую» партию российских боеприпасов в районе Бахмута. Их оккупанты недавно подвезли на фронт.

Фаершоу по складу БК врага устроила аэромобильная 77 бригада ДШВ ВС Украины. Эпичные кадры горящей техники РФ защитники опубликовали в Facebook.

«В результате слаженной работы артиллерии и разведки десантников противник потерял большое количество боеприпасов», - отмечается в сообщении.

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